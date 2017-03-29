Фото: vk.com/barneos22

Повреждение водопровода произошло в среду, 29 марта, на улице Попова в Барнауле.

Как сообщили очевидцы, из-за аварии вода затопила двор. По данным водоканала, повреждение произошло по адресу улица Попова, 22.

Специалисты предприятия локализовали повреждение и прекратили выход воды на поверхность.

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"Временно ограничено водоснабжение трех пятиэтажных домов по адресам: ул. Попова, 22, 24 и 28. Заявку на подвоз воды можно оставить по телефону 28-22-00", – также добавляют в водоканале, уточняя, что ремонтные работы планируется завершить до конца дня.



