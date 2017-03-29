Стоп-Кадр

Первая бабочка после долгой зимы

Весна неотвратима. Это доказывают не только тающий лед или пришедшие дожди. Главное доказательство – первые бабочки. Жители Барнаула делятся в сети фотографиями и яркими эмоциями. Эта бабочка приземлилась около Норд-Веста