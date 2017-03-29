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Поврежденную стену дома по улице Кутузова, 14 в Барнауле начнут ремонтировать 4 апреля, проинформировали в городской администрации.

Начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета ЖКХ Вячеслав Решетняк рассказал, что 27 марта случилось обрушение кирпичной версты в результате намокания кладки.

В тот же день был проведен осмотр дома. 4 апреля подрядная организация приступит к устранению недостатков капитального ремонта и восстановлению поврежденной стены.

В ходе работ специалисты выполнят наращивание напусков в карнизной части кровли, а также устройство карнизных продухов для вентиляции подкровельного пространства.

Также управляющая организация устранит причину образования наледи на кровле.



"Работы планируется выполнять вне жилых помещений, жильцы в этой связи не будут испытывать неудобств", – добавляют в городской администрации.

Примечательно, что буквально в прошлом году в указанном доме был выполнен капитальный ремонт крыши.