Современный человек не представляет свою жизнь без интернета. Посмотреть погоду, узнать последние новости, решить рабочие вопросы, пообщаться с друзьями – все в наше время происходит в глобальной паутине.

Согласитесь, что мера, когда провайдер блокирует абоненту доступ во внешнюю сеть при "минусе" на счету, не отвечает ни потребностям пользователей, ни современным тенденциям развития интернета. Поэтому для тех, кто по какой-то причине не смог вовремя внести оплату, провайдер "Сибирские сети" запускает услугу "Бесплатный интернет".

Услуга позволяет абонентам с отрицательным балансом ежедневно получать доступ в интернет на один час на скорости, соответствующей тарифному плану пользователя.

В период с 00.00 до 00.15 в личном кабинете на сайте "Сибирские сети" на странице "Подключенные услуги" будет демонстрироваться переключатель с подписью "Бесплатный интернет". Нажав эту кнопку, абонент получит доступ в интернет в течение одного часа.

Тем пользователям, которые решат поделиться ссылкой на информацию о новой услуге в соцсетях, провайдер дарит ещё 11 часов бесплатного пользования интернетом.

"Сибирские сети" не ограничивают пользование "Бесплатным интернетом". Подключать его можно каждую ночь в течение всего срока существования услуги.

Все подробности можно узнать на сайте www.sibset.ru и на странице с новой услугой.

Заявку на подключение можно оставить по тел. (3852) 228 222