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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание депутата из Латвии Имантса Парадниекса о том, что он не пользуется лифтами, чтобы "не кормить экономику России".
Рогозин посоветовал латвийцу отморозить уши назло России, пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в Facebook.
Напомним, накануне депутат заявил, что "из принципа" не пользуется лифтами, поскольку использованием лифта местные жители кормят экономику РФ, так как Латвия частично закупает энергию у России.
Отметим, что Парадниекс не раз делал неоднозначные заявления в адрес РФ, ранее он возмутился вывеской "Ленинград" на одном из кафе в центре Риги и назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице".
Комментарии
Это тот самый Рогозин который сам в себя стрельнул?
Парадниекс не раз делал неоднозначные заявления в адрес РФ, ранее он возмутился вывеской "Ленинград" на одном из кафе в центре Риги и назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице".
Та нее, это Парадниекс пьяная отрыжка латышского русофобства.