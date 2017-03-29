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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание депутата из Латвии Имантса Парадниекса о том, что он не пользуется лифтами, чтобы "не кормить экономику России".

Рогозин посоветовал латвийцу отморозить уши назло России, пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в Facebook.

Напомним, накануне депутат заявил, что "из принципа" не пользуется лифтами, поскольку использованием лифта местные жители кормят экономику РФ, так как Латвия частично закупает энергию у России.

Отметим, что Парадниекс не раз делал неоднозначные заявления в адрес РФ, ранее он возмутился вывеской "Ленинград" на одном из кафе в центре Риги и назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице".