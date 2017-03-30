Четверг, 30 Март, 10:06

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,53
Brent
$ 51,5
10°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Алтайская ЛДПР предложила смягчить транспортный налог для многодетных семей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это касается автомобилей до 150 лошадиных сил

Фото: Amic.ru

Депутат Алтайского Заксобрания фракции ЛДПР Владимир Семенов предложил освободить многодетные семьи от транспортного налога на автомобили до 150 лошадиных сил. Сегодня такая льгота есть на авто до 100 л.с. Эту инициативу он вынес на рассмотрение в АКЗС. Однако из-за отрицательного отзыва комитета вопрос не обсуждался на сессии в четверг, 30 марта. 

Как пояснил либерал-демократ Семенов, транспортный налог устанавливается субъектами в РФ и идет в казну регионов. Действующий закон Алтайского края он назвал неработающим.

По краевому закону нулевая ставка на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил полагается "одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей троих и более детей (усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), приемных), в том числе достигших совершеннолетия".

Таких семей в Алтайском крае на начало года 25,4 тысячи.

Читайте также: Как получить жилье молодой семье по госпрограмме?

Однако депутат Семенов обращает внимание на то, что семьи с тремя и более детьми чаще пользуются более вместительными автомобилями: минивэн или микроавтобус на пять и более мест. Но такие авто уже, как правило, с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил.

"Средний размер транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. составляет три тысячи рублей при установленной налоговой ставке 20 рублей с лошадиной силы", — добавляет разработчик законопроекта.

Если предположить, что все многодетные семьи имеют авто до 150 л.с, то максимальная сумма, которую при принятии предложения депутата недополучит бюджет, составит 50,8 миллиона рублей.

Но, понятное дело, такие авто имеет не каждая многодетная семья. То есть сумма должна быть меньше.

Кстати, в Москве от транспортного налога освобождены все многодетные семьи, независимо от мощности авто.

Владимир Семенов намерен вынести инициативу на следующую сессию в апреле.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.03.2017 09:30
- гость -

Пущай плотют, а то растолстеют

0  0
30.03.2017 09:58
- гость -

Кстати, в Москве от транспортного налога освобождены все многодетные семьи, независимо от мощности авто.

Вот за них остальные и платят. А ещё по "блату" мощные авто в гибдд оформляют будто у них 99л.с. И проходит!

0  0
30.03.2017 10:00
Я

Хорошая инициатива- только запоздалая. Лет 5 назад нужно было это ещё сделать! Второй вопрос---а почему у нас налог в 2 раза выше чем в Томске и Новосибирске - депутат не хотел бы рассказать!? Такое впечатление что жители Алтайского края по расходам на коммунальные, бензин, продукты -уже переплюнули Москву! "Хорошо" что ещё по зарплатам Зимбабве не догнали!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
09:54
Омские школьники построили "казино" и прогуливали в нем уроки. Фото 0
09:40
Алтайский парламент пополнился новым депутатом от ЛДПР 0
09:32
СК возбудил дело в связи с пропажей 23-летней жительницы Барнаула 2
09:30
Как импортозамещение помогает алтайским фермерам? 1
09:24
Пенсионерка скончалась в Тамбове из-за отказа скорой ехать на вызов 4
09:16
Алтайская ЛДПР предложила смягчить транспортный налог для многодетных семей 3
09:13
"АлтайБаскет" начал полуфинальную серию Суперлиги-3 с разгромной победы 1
09:06
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
09:00
В чем разница между фильтрованной и бутилированной водой? Инфографика 0
08:56
Пародию на промо-ролик к "Евровидению-2017" опубликовали в сети 5
08:39
Жителей Барнаула утром 30 марта ожидают пятибалльные пробки 1
08:19
Компания Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8+ 2
08:00
Благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле 11
07:34
Скарлетт Йоханссон в роли киборга и другие премьеры недели в кино 1
07:03
Власти Барнаула намерены перевезти театр кукол "Сказка" в здание "Родины" 14
06:32
Таунхаус у соснового леса продают в Барнауле за 18 млн рублей. Фото 11
06:01
"Ходят кони": известные песни Валерия Золотухина в кино. Видео 3
05:08
Потепление до +22 градусов придет в Алтайский край 30 марта 1
03:07
Участники британского реалити-шоу год жили в лесу после окончания проекта 1
01:08
Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения секса 2
00:01
Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством 0
23:12
NASA показало, как выглядит циклон "Дебби" из космоса 1
22:23
Сильный ветер повалил 25-метровый памятник в Волгодонске. Фото и видео 0
21:14
Жительницу Новосибирска зажало в автомобиле после ДТП 0
20:14
СМИ: Украину могут оставить без "Евровидения" из-за недопуска Самойловой 1
19:49
Максакова собирается добиться признания невиновности Вороненкова в суде 0
19:27
Путин освободил от должности главу ГИБДД Виктора Нилова 2
19:08
Коротко о главном: проверка дорог Барнаула, ледоход и электронные сигареты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 марта
18:53
МИД возмутился антироссийскими высказываниями посла Испании на Украине 0
18:32
Мужчина сжег дом и пытался скрыться на лыжах после убийства в Новосибирске 1
18:02
Прокуратура начала проверку качества барнаульских дорог 3
17:48
Столкновение кроссовера с фурой на алтайской трассе унесло жизнь женщины 0
17:34
Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше – Александр Карлин 3
17:23
Лондон рассмотрит дело о долге Киева перед РФ в ускоренном порядке 3
17:14
Строящаяся церковь в барнаульской Казенной Заимке обрела купол. Фото 5
17:06
Порошенко осудил обстрел Генконсульства Польши в Луцке 0
16:56
Огромная комета максимально приблизится к Земле в апреле 1
16:36
Мизулина выступила против "уроков по борьбе с коррупцией" 17
16:24
Цены на сжиженный газ поднимут в Алтайском крае с 1 июля 8
16:16
Замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова отправили под домашний арест 2
16:04
Полтонны голландских груш раздавили трактором в Алтайском крае. Фото 12
15:50
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России 2
15:48
Литургия Преждеосвященных Даров в Покровском соборе Барнаула
Одна из самых прекрасных служб – Литургия Преждеосвященных Даров – происходит только во время Великого поста
15:40
Стоп-кадр. Первые бабочки весной 2017-го 4
15:33
Рассыпающийся дом на ул. Кутузова в Барнауле начнут ремонтировать 4 апреля 8
15:21
Авария в Барнауле: затоплен двор, без воды три пятиэтажки 3
15:15
Когда в 2017 году будут отмечать Пасху? 11
15:06
Консульство Польши обстреляли из гранатомета на Украине – СМИ 4
15:00
Что такое услуга экспресс-переезда? 5
14:53
Полиция в Барнауле ищет белые "Жигули", протаранившие иномарку 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.