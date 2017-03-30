Депутат Алтайского Заксобрания фракции ЛДПР Владимир Семенов предложил освободить многодетные семьи от транспортного налога на автомобили до 150 лошадиных сил. Сегодня такая льгота есть на авто до 100 л.с. Эту инициативу он вынес на рассмотрение в АКЗС. Однако из-за отрицательного отзыва комитета вопрос не обсуждался на сессии в четверг, 30 марта.

Как пояснил либерал-демократ Семенов, транспортный налог устанавливается субъектами в РФ и идет в казну регионов. Действующий закон Алтайского края он назвал неработающим.

По краевому закону нулевая ставка на легковые автомобили мощностью до 100 лошадиных сил полагается "одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей троих и более детей (усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), приемных), в том числе достигших совершеннолетия".

Таких семей в Алтайском крае на начало года 25,4 тысячи.

Читайте также: Как получить жилье молодой семье по госпрограмме?

Однако депутат Семенов обращает внимание на то, что семьи с тремя и более детьми чаще пользуются более вместительными автомобилями: минивэн или микроавтобус на пять и более мест. Но такие авто уже, как правило, с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил.

"Средний размер транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. составляет три тысячи рублей при установленной налоговой ставке 20 рублей с лошадиной силы", — добавляет разработчик законопроекта.

Если предположить, что все многодетные семьи имеют авто до 150 л.с, то максимальная сумма, которую при принятии предложения депутата недополучит бюджет, составит 50,8 миллиона рублей.

Но, понятное дело, такие авто имеет не каждая многодетная семья. То есть сумма должна быть меньше.

Кстати, в Москве от транспортного налога освобождены все многодетные семьи, независимо от мощности авто.

Владимир Семенов намерен вынести инициативу на следующую сессию в апреле.