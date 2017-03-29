Фото: rshn-alt.ru
Полтонны санкционных голландских груш уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
В ведомстве уточняют, что 42 ящика продукции весом 504 килограмма были задержаны на Третьяковском фитосанитарном контрольном посту.
Ввезти в регион груши из Казахстана пытался гражданин России. "При досмотре груза установлено, что на упаковке содержится информация о стране происхождения продукции – Holland, сведения о производителе отсутствуют. Крупная партия фруктов поступила без сопровождения фитосанитарного сертификата", – уточняют в Россельхознадзоре.
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В итоге вся партия груш была уничтожена трактором на полигоне ТБО.
Комментарии
ну раздавили и.... сообщать то об этом зачем?
1. Нет такого государства "Holland" 2. Даже если и с Нидерландов груши, то что не отдать их в детсткий дом какой нибудь??? Или на крайний случай в качестве гуманитарки на тот же Донбасс или в Сирию??? 3. Ну или хотя б хрюшкам скормили, ибо жрачку давить тракторами как то нехорошо.
надо же такое дело провернули...!)
так то это грех уничтожать жратву!!!!
На фото от силы ящиков 15. Так что их раздавили для отчета, а остальные разошлись по нуждающимся.
ПабЪеда!!!
"без сопровождения фитосанитарного сертификата". Кушайте сами такие груши. И пока будут оформлять их конфискацию и реализацию они уже сгниют. Да и государству их дешевле уничтожить, чем бесплатно развозить не ясно кому
Конечно, на фига нам эти груши.
Ну ладно груши холландские, а ящики-то за что? P.S. На фото: на земле ближе всего к нижней части фотографии лежит огрызок груши - неужели тракторист не сдержался?
Груши стали запрещены только нашим правительством,чтоб люди страдали из-за воров на которых наложили санкции.