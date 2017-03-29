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Полтонны санкционных голландских груш уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве уточняют, что 42 ящика продукции весом 504 килограмма были задержаны на Третьяковском фитосанитарном контрольном посту.

Ввезти в регион груши из Казахстана пытался гражданин России. "При досмотре груза установлено, что на упаковке содержится информация о стране происхождения продукции – Holland, сведения о производителе отсутствуют. Крупная партия фруктов поступила без сопровождения фитосанитарного сертификата", – уточняют в Россельхознадзоре.

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В итоге вся партия груш была уничтожена трактором на полигоне ТБО.