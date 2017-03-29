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Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест до 23 мая замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

"Суд избрал в отношении Михаила Новикова меру пресечения в виде домашнего ареста", – приводит ее слова агентство.

Дирекция музея пока никак не комментирует данные о домашнем аресте Новикова. В ответ на вопрос, подтверждают ли они сообщения о домашнем аресте замдиректора Эрмитажа, в музее сказали: "Комментариев сейчас не даем".

В приемной Новикова сказали, что у них нет информации по этому вопросу. Также представители музея не стали отвечать, вышел ли Новиков на работу.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках дела о мошенничестве, в котором подозревается Михаил Новиков, задержали его сына, директора департамента Минкультуры Артема Новикова, однако после следственных действий его отпустили. Источник агентства отмечает, что задержание директора департамента министерства не связано с делом экс-замминистра культуры Григория Пирумова.

Отметим, что в министерстве позже опровергли информацию о задержании Артема Новикова.