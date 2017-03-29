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Цены на сжиженный газ повысят в Алтайском крае с 1 июля вместе с тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили в региональном управлении по государственному регулированию цен и тарифов, на прошлой неделе были утверждены розничные цены на сжиженный газ на текущий год.

"Утвержденные цены на сжиженный газ начнут действовать с 1 июля 2017 года. С 1 января 2017 года стоимость этого коммунального ресурса не изменилась, ее величина сохранилась на уровне декабря 2016 года", – указывают в управлении.

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В розничную цену включается оптовая цена на газ, эксплуатационные затраты и НДС. Главной же причиной роста розничных цен называется то, что с 1 июля предусмотрена индексация оптовых цен на газ для населения в размере 3,9%.