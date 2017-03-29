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Зампред комитета Совфеда Елена Мизулина назвала "опасной тенденцией" то, что в некоторых школах РФ, по ее словам, уроки патриотизма начали менять на уроки по борьбе с коррупцией, передает РИА Новости.

Она рассказала, что дети на этих уроках рисуют картинки о коррупции, им показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах. "Это очень опасная тенденция, потому что уроки патриотизма – это одно, а борьба с коррупцией – совершенно другое", – приводит ее слова ТАСС.

Мизулина отметила, что занятия в классах с первого по десятый заменили в нескольких петербургских школах.

По мнению сенатора, эти уроки никак не относятся к патриотизму.

С коллегой не согласилась Людмила Нарусова, которая считает, что поддерживать антикоррупционную борьбу могут и патриоты. "Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку", — цитирует агентство сенатора.

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По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко, сенаторы поручили профильному комитету Совета Федерации проверить данную информацию, отметив, что это не означает отказ от занятий просветительской работой по борьбе с коррупцией.

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