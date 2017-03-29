Фото: grso.ru
Зампред комитета Совфеда Елена Мизулина назвала "опасной тенденцией" то, что в некоторых школах РФ, по ее словам, уроки патриотизма начали менять на уроки по борьбе с коррупцией, передает РИА Новости.
Она рассказала, что дети на этих уроках рисуют картинки о коррупции, им показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах. "Это очень опасная тенденция, потому что уроки патриотизма – это одно, а борьба с коррупцией – совершенно другое", – приводит ее слова ТАСС.
Мизулина отметила, что занятия в классах с первого по десятый заменили в нескольких петербургских школах.
По мнению сенатора, эти уроки никак не относятся к патриотизму.
С коллегой не согласилась Людмила Нарусова, которая считает, что поддерживать антикоррупционную борьбу могут и патриоты. "Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку", — цитирует агентство сенатора.
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По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко, сенаторы поручили профильному комитету Совета Федерации проверить данную информацию, отметив, что это не означает отказ от занятий просветительской работой по борьбе с коррупцией.
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Комментарии
...поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты.
Все-таки они могут!
че молчите, болезные? Могёте?
Так, воспитывая ненависть к коррупции, разве не воспитывается патриотизм? Или патриотизм, по мнению Мизулиной, это рабская любовь к власти?
"им показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах. "Это очень опасная тенденция" ------------- А никто с этим и не спорит. Поэтому даже школьнику понятно, что с коррупцией надо заканчивать.
После 26 марта горжусь современной молодежью она у нас настоящая другая и никто ей помешать не сможет.
Очень нравятся стихи А.С.Пушкина ...мы добрых граждан позабавим и у фонарного столба кишкой последнего попа последнего царя задавим...
На фото старая , закомплексованная тётка, мужского внимания в жизни явно не хватало, да и оргазм, в силу врождённой фригидности не испытывала, с возрастом, решила самоутвердиться во власти
29.03.2017 17:06 - гость - фреди крюгер, а ты самоутверждаешься на амике и не только?
Можэ быть луче выступить таки против коггупции?
а мизулина соображает на чём держится система, которая её кормит после митингов так за воспитание детей обеспокоились. сцыкотно что-ли?
Какой патриотизм за Родину,если власть сделала жизнь людей невыносимой и погрязла в коррупции.