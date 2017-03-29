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Мизулина выступила против "уроков по борьбе с коррупцией"

, ИА "Амител"
По мнению Мизулиной, такие уроки не имеют отношения к патриотизму

Фото: grso.ru

Зампред комитета Совфеда Елена Мизулина назвала "опасной тенденцией" то, что в некоторых школах РФ, по ее словам, уроки патриотизма начали менять на уроки по борьбе с коррупцией, передает РИА Новости.

Она рассказала, что дети на этих уроках рисуют картинки о коррупции, им показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах. "Это очень опасная тенденция, потому что уроки патриотизма – это одно, а борьба с коррупцией – совершенно другое", – приводит ее слова ТАСС.

Мизулина отметила, что занятия в классах с первого по десятый заменили в нескольких петербургских школах.

По мнению сенатора, эти уроки никак не относятся к патриотизму.

С коллегой не согласилась Людмила Нарусова, которая считает, что поддерживать антикоррупционную борьбу могут и патриоты. "Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку", — цитирует агентство сенатора.

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По предложению спикера палаты Валентины Матвиенко, сенаторы поручили профильному комитету Совета Федерации проверить данную информацию, отметив, что это не означает отказ от занятий просветительской работой по борьбе с коррупцией.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2017 16:42
- гость -

...поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты.

Все-таки они могут!

0  0
29.03.2017 16:46
- гость -

че молчите, болезные? Могёте?

0  0
29.03.2017 16:50
- гость -

Так, воспитывая ненависть к коррупции, разве не воспитывается патриотизм? Или патриотизм, по мнению Мизулиной, это рабская любовь к власти?

0  0
29.03.2017 16:52
- гость -

"им показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах. "Это очень опасная тенденция" ------------- А никто с этим и не спорит. Поэтому даже школьнику понятно, что с коррупцией надо заканчивать.

0  0
29.03.2017 16:56
гость

После 26 марта горжусь современной молодежью она у нас настоящая другая и никто ей помешать не сможет.

0  0
29.03.2017 17:03
молодежь

Очень нравятся стихи А.С.Пушкина ...мы добрых граждан позабавим и у фонарного столба кишкой последнего попа последнего царя задавим...

0  0
29.03.2017 17:06
- гость -

На фото старая , закомплексованная тётка, мужского внимания в жизни явно не хватало, да и оргазм, в силу врождённой фригидности не испытывала, с возрастом, решила самоутвердиться во власти

0  0
29.03.2017 17:11
- гость -

29.03.2017 17:06 - гость - фреди крюгер, а ты самоутверждаешься на амике и не только?

0  0
29.03.2017 17:16
Пленный

Можэ быть луче выступить таки против коггупции?

0  0
29.03.2017 17:17
Гонец из Пензы

а мизулина соображает на чём держится система, которая её кормит после митингов так за воспитание детей обеспокоились. сцыкотно что-ли?

0  0
29.03.2017 17:26
гость

Какой патриотизм за Родину,если власть сделала жизнь людей невыносимой и погрязла в коррупции.

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