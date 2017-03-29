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Апрель отметится максимальным приближением к Земле огромной яркой кометы Туттля-Джакобини-Кресака, сообщает "Российская газета" со ссылкой на московский планетарий.

Наиболее заметным космическое тело станет 13 апреля. Комета приблизится к нашей планете на расстояние 21 231 152 километра. Год назад комета была в 30 раз дальше.

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Наблюдать Туттля-Джакобини-Кресака можно будет в околозенитной части неба.