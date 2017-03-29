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Украинский лидер Петр Порошенко "решительно осудил" обстрел Генконсульства Польши в Луцке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко.

Согласно его записи в Twitter, глава Украины поручил правоохранителям принять все необходимые меры для расследования произошедшего и установить личности виновных.

Напомним, неизвестные обстреляли из гранатомета здание консульства Польши в украинском городе в ночь на среду, 29 марта. Во время обстрела в помещении никого не было, повреждения получила лишь крыша здания, также в нем разбиты окна.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал инцидент терактом, добавляет агентство.

"Это был настоящий теракт. Хотели убить людей", — заявил он.