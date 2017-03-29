Фото: barnaul.org

Купол установили на церкви в честь преподобного Сергия Радонежского, которая строится в барнаульском поселке Казенная Заимка.

Освящение купола провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Как отмечают в пресс-центре мэрии, церемония проходила в присутствии будущих прихожан.

Вес купола составляет полторы тонны. Ожидается, что храм примет первых прихожан уже летом этого года. В церкви еще предстоит выполнить отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию.