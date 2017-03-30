Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, обвиняемый в рейдерском захвате здания в Москве, перед убийством сообщал об угрозах в свой адрес. Об этом он информировал и Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

"В заявлении сказано, что он опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России", – сообщила судья Мосгорсуда, которая рассматривает жалобу адвоката на заочный арест Вороненкова.

Отмечается, что в письме бывший парламентарий обещал участвовать в следственных действиях, но с территории Украины.

При этом, по информации "Московского комсомольца", Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Вороненкова на его заочный арест по делу о хищении здания.

Представитель СК РФ сообщил, что у следствия до сих пор нет официального подтверждения от компетентных органов Украины об убийстве Вороненкова.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, Вороненков был застрелен днем 23 марта возле гостиницы "Премьер Палас". Киллер скончался в больнице в тот же день.