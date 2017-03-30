Четверг, 30 Март, 01:00

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,53
Brent
$ 51,5
6°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Новости

Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством

, ИА "Амител"
Бывший народный избранник писал, что опасается за свою жизнь и здоровье

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, обвиняемый в рейдерском захвате здания в Москве, перед убийством сообщал об угрозах в свой адрес. Об этом он информировал и Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

"В заявлении сказано, что он опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России", – сообщила судья Мосгорсуда, которая рассматривает жалобу адвоката на заочный арест Вороненкова.

Отмечается, что в письме бывший парламентарий обещал участвовать в следственных действиях, но с территории Украины.

При этом, по информации "Московского комсомольца", Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Вороненкова на его заочный арест по делу о хищении здания.

Представитель СК РФ сообщил, что у следствия до сих пор нет официального подтверждения от компетентных органов Украины об убийстве Вороненкова.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, Вороненков был застрелен днем 23 марта возле гостиницы "Премьер Палас". Киллер скончался в больнице в тот же день.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
00:01
Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством 0
23:12
NASA показало, как выглядит циклон "Дебби" из космоса 0
22:23
Сильный ветер повалил 25-метровый памятник в Волгодонске. Фото и видео 0
21:14
Жительницу Новосибирска зажало в автомобиле после ДТП 0
20:14
СМИ: Украину могут оставить без "Евровидения" из-за недопуска Самойловой 0
19:49
Максакова собирается добиться признания невиновности Вороненкова в суде 0
19:27
Путин освободил от должности главу ГИБДД Виктора Нилова 0
19:08
Коротко о главном: проверка дорог Барнаула, ледоход и электронные сигареты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 марта
18:53
МИД возмутился антироссийскими высказываниями посла Испании на Украине 0
18:32
Мужчина сжег дом и пытался скрыться на лыжах после убийства в Новосибирске 0
18:02
Прокуратура начала проверку качества барнаульских дорог 1
17:48
Столкновение кроссовера с фурой на алтайской трассе унесло жизнь женщины 0
17:34
Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше – Александр Карлин 2
17:23
Лондон рассмотрит дело о долге Киева перед РФ в ускоренном порядке 3
17:14
Строящаяся церковь в барнаульской Казенной Заимке обрела купол. Фото 4
17:06
Порошенко осудил обстрел Генконсульства Польши в Луцке 0
16:56
Огромная комета максимально приблизится к Земле в апреле 1
16:36
Мизулина выступила против "уроков по борьбе с коррупцией" 15
16:24
Цены на сжиженный газ поднимут в Алтайском крае с 1 июля 6
16:16
Замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова отправили под домашний арест 2
16:04
Полтонны голландских груш раздавили трактором в Алтайском крае. Фото 10
15:50
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России 2
15:48
Литургия Преждеосвященных Даров в Покровском соборе Барнаула
Одна из самых прекрасных служб – Литургия Преждеосвященных Даров – происходит только во время Великого поста
15:40
Стоп-кадр. Первые бабочки весной 2017-го 4
15:33
Рассыпающийся дом на ул. Кутузова в Барнауле начнут ремонтировать 4 апреля 8
15:21
Авария в Барнауле: затоплен двор, без воды три пятиэтажки 3
15:15
Когда в 2017 году будут отмечать Пасху? 11
15:06
Консульство Польши обстреляли из гранатомета на Украине – СМИ 3
15:00
Что такое услуга экспресс-переезда? 5
14:53
Полиция в Барнауле ищет белые "Жигули", протаранившие иномарку 6
14:34
Владимир Путин увеличил численность российской армии 35
14:24
СМИ сообщили о задержании ФСБ директора департамента Минкультуры 0
14:16
Директор каменского МУП арендовал за счет казны авто и катался на нем – СК 2
14:08
Без вести пропавшую жительницу Алтайского края нашли на ж/д путях 0
13:51
Глава Кузбасса Аман Тулеев в 2016 году заработал 5,4 миллиона рублей 8
13:36
Собака загрызла своего хозяина во время съемок телепрограммы BBC 8
13:22
Рубцовский ТРЦ "Радуга" тушили 24 пожарных 0
13:14
Два человека пострадали в ДТП с участием реанимобиля в Новосибирске 0
13:04
Треть площадей барнаульского сереброплавильного завода станут коммерческими 11
12:53
Электронные сигареты убивают: депутат Госдумы об ужесточении правил курения 24
12:45
Футбольный стадион "Фишт" к чемпионату мира открыли в Сочи. Обзор соцсетей 7
12:36
Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпака – СМИ 8
12:24
Жительница Новоалтайска идет под суд за создание нелегального казино 0
12:16
СМИ назвали стоимость сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка 0
12:07
Когда начнется ледоход в Алтайском крае? 6
11:52
Дерево упало на улице Горно-Алтайской в Барнауле – очевидцы. Фото 2
11:38
Летевший в Шанхай самолет вынужденно приземлился в Екатеринбурге 0
11:30
АлтГТУ приглашает всех желающих отметить день франкофонии 0
11:23
Что такое Мариино стояние? 9
11:16
Референдум по Исаакиевскому собору назвали в РПЦ правовым нонсенсом 19

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.