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Высокий суд Лондона рассмотрит дело о долге Киева перед РФ по евробондам на 3 миллиарда долларов в ускоренном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство России о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства — без проведения полномасштабного судебного разбирательства, отмечает агентство.
В Министерстве финансов РФ объяснили, что это ходатайство основано на том, что у Украины нет реальных шансов на оспаривание требования о выплате долга по облигациям.
В свою очередь, Украина подала апелляцию на решение суда.
Отмечается, что в Минэкономразвития решение Лондона расценили как прецедент для защиты интересов РФ и пообещали тщательно его изучить. Во Внешэкономбанке согласились, что оно является положительным для Москвы, однако отметили, что процесс едва ли будет быстрым. В свою очередь, юрист, который представляет одну из сторон конфликта, уточнил, что слушания могут занять еще от полугода до девяти месяцев.
Киев собирается до 8 апреля представить суду свои возражения и допматериалы по делу. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что страна продолжит отстаивать свою позицию.
Комментарии
С чего бы это Лондон вдруг о долге украины перед Москвой озаботился? наверное что-то хотят получить взамен...
Никто деньги не вернет, да нам и не привыкать,спишем. Душа-то щедрее некуда.
Только тупые могут отбирать у своего нищего народа и дарить отобранное да ещё и предателям.