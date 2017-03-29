Фото: hyser.com.ua

Высокий суд Лондона рассмотрит дело о долге Киева перед РФ по евробондам на 3 миллиарда долларов в ускоренном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство России о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства — без проведения полномасштабного судебного разбирательства, отмечает агентство.

В Министерстве финансов РФ объяснили, что это ходатайство основано на том, что у Украины нет реальных шансов на оспаривание требования о выплате долга по облигациям.

В свою очередь, Украина подала апелляцию на решение суда.

Отмечается, что в Минэкономразвития решение Лондона расценили как прецедент для защиты интересов РФ и пообещали тщательно его изучить. Во Внешэкономбанке согласились, что оно является положительным для Москвы, однако отметили, что процесс едва ли будет быстрым. В свою очередь, юрист, который представляет одну из сторон конфликта, уточнил, что слушания могут занять еще от полугода до девяти месяцев.

Киев собирается до 8 апреля представить суду свои возражения и допматериалы по делу. Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что страна продолжит отстаивать свою позицию.