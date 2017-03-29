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Губернатор Александр Карлин принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак.

Глава региона, высказываясь о поставленных ранее президентом Владимиром Путиным задачах об обеспечении в субъектах сопоставимого уровня жизни и качества социальных услуг, отметил: "Как мы знаем, сегодня выделяют регионы-доноры и регионы-реципиенты. Возникает вопрос: что мы должны делать – смириться с такой ситуацией либо ее преодолевать, и если преодолевать, то каким образом?"

По словам Карлина, многие эксперты уверены, что стране необходима отраслевая специализация регионов. "Каждый регион должен видеть себя в контексте общего развития страны, развиваться в этом направлении. С другой стороны, мы должны рассчитывать на поддержку федерального центра. Считаю, что реализация наших предложений позволит развивать региональную специализацию. Она заключается в развитии аграрного потенциала Алтайского края, но на современном технологическом уровне, развитии туризма, машиностроения (в том числе сельскохозяйственного и точного машиностроения), оборонно-промышленного комплекса и ряда других отраслей", – цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

В рамках заседания правительственной комиссии был затронут вопрос об инструментах регионального развития и их доступности.

В этом контексте губернатор подчеркнул: "Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше других – как с точки зрения развития своего региона, так и с точки зрения задач развития страны".

Также Александр Карлин обратил внимание на то, что в стране в последнее время сложилась не совсем справедливая практика, когда федеральные власти устанавливают льготы по налогам, но эти льготы реализуются за счет потенциала регионов.

"Мы прекрасно понимаем, что чем больше льгот, тем меньше получают региональный и муниципальные бюджеты, а они в Алтайском крае недостаточно "тучные". Здесь нужно соединить два иногда взаимоисключающих начала – предоставлять льготы для инвестиционной деятельности и для социальных групп населения. При этом нужны понятные механизмы компенсации льгот региональным бюджетам", – полагает губернатор.