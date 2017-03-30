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Благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле

, ИА "Амител"
Каждый неравнодушный житель столицы края может внести свой вклад в поддержку героев

Городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле 30 марта 2017 года.

Медиагруппа FM-Продакшн уже в третий раз запускает благотворительный марафон в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны "Спасибо за победу". Это не просто проект, а дань уважения ветеранам г. Барнаула. Каждый неравнодушный житель может внести свой вклад в поддержку героев.

Уже сейчас каждый барнаулец может присоединиться к акции и внести свой вклад в поддержку ветеранов нашего города. Желающие помочь могут перечислить денежные средства на специально отведенный счет марафона либо принести продукты питания, из которых будут формироваться продовольственные пакеты.

"Часть общества считает, что ветераны получают государственную поддержку и ни в чем не нуждаются. Доля истины в этом есть, но жизненные ситуации у всех разные. Есть одинокие, обделенные вниманием и простой помощью ветераны, которым в силу возраста и изменившегося социального пространства особенно важны наша помощь и внимание", – поясняют организаторы.

Просим Вас не оставаться в стороне и принять самое активное участие в благотворительном марафоне.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом: 

Благотворитель может приобрести и передать необходимые продукты в пользу ветеранов в соответствии со списком потребностей. Подробнее о передаче продуктов можно узнать, связавшись с организаторами марафона по телефону (385-2) 22-99-92.

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

Для физических лиц: 
№ карты: 676196000326113298
Счет получателя: 40817810002147813364
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК г. БАРНАУЛ
ИНН 7707083893
БИК 040173604
Кор/сч: 30101810200000000604
Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402
Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Получатель:  Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Яндекс-кошелек: номер счета 410011846924384
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц:

ИП Басина Наталья Борисовна
ИНН: 222502342948
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ
Р/сч: 40802810402000000188
Кор/сч: 3010181020000000604
БИК: 040173604
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа:  "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

Благотворительный марафон 2015

Благотворительный марафон 2016

Читайте также в сюжете: Марафон Победы-2017

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Комментарии

30.03.2017 08:25
- гость -

Стыдоба! Государство не может поддержать даже тех ветеранов, кто еще остался жив. Докатились...

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