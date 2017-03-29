Фото: vk.com/barneos22

Женщина погибла в результате столкновения автомобиля Toyota RAV4 со стоящей на обочине фурой на Чуйском тракте в Тальменском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария произошла в 13:00 29 марта на 136-м километре Р-256.

По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4 под управлением водителя 1991 года рождения двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

Водитель не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на правой обочине автомобиль DAF с полуприцепом. В результате столкновения до приезда скорой помощи погибла пассажирка автомобиля Toyota 1976 года рождения.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.



