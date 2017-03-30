Власти Алтайского края сократят число студентов ссузов, получающих социальную стипендию. С нового учебного года она будет гарантирована только тем малоимущим, которые имеют официальный статус.

Изменения планируется внести в краевой закон "О стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях".

Поправки пока только в первом чтении и со скрипом приняты на сессии Алтайского Заксобрания в четверг, 30 марта.

Подчеркнем, что сам закон пока не принят, но это может произойти уже в апреле. Объясняем, что изменится.

В чем суть?

По измененному федеральному закону в обязательном порядке соцстипендию получают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, а также студенты из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь.

Под федеральный меняется и краевой закон. Главная цель — отсечь псевдомалоимущих.

Как пояснили в АКЗС, раньше студент мог обратиться в орган соцзащиты за справкой для учебного заведения, получить ее было несложно – достаточно справки о доходах. Статус малоимущего доказывать не надо было. Теперь органы соцзащиты будут предоставлять уведомления, что тот или иной студент относится к категории малоимущих. Будут учитываться не только доходы, но и движимое и недвижимое имущество. То есть этот статус придется официально доказать.

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"Далеко не всегда наличие справки соответствует критериям нуждаемости. Теперь будет более жесткий отбор. Это является гарантией того, что студент является малоимущим и нуждается в поддержке со стороны государства, в том числе в форме социальной стипендии. Так что социальную стипендию гарантированно будут получать нуждающиеся", — прокомментировала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Она заверила, что при подготовке законопроекта в АКЗС прошли два совещания с участием представителей ссузов и студентов.

Ожидается, что число получателей социальной стипендии сократится, но пока непонятно на сколько. Сейчас категория малоимущих студентов ссузов — это около 6,8 тысячи человек, сообщил депутатам министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких.

Действовать новые правила будут только со следующего учебного года. Те, кому назначена социальная стипендия, будут ее получать до конца семестра.

Что-то тут не так?

С изменением закона не согласны три из четырех фракций.

Так, в ЛДПР считают, что это оставит без социальной поддержки значительную часть малоимущих студентов ссузов. На сессии либерал-демократы воздержались от голосования.

"Разработчики законопроекта уверяют, что стипендии останутся, и ссылаются на ФЗ "О государственной социальной помощи…", который гласит, что получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи. Но дело в том, что эта формулировка оставляет на совести регионального законодателя принятие нормы, обязывающей выплату стипендии. Еще раз повторю ее: получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи. Не "являются", а "могут быть!" – сказала депутат АКЗС, глава регионального отделения партии Евгения Боровикова.

Она задается вопросом: в чем необходимость спешного принятия закона?

В "Справедливой России" также считают, что количество получателей соцстипендии будет значительно снижено. Но они обращают внимание на другую деталь. Вот формулировка: "Студенты из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь". Эта самая государственная социальная помощь дается по четырем основаниям: единовременная материальная помощь малоимущим гражданам и их семьям, единовременная помощь на основе социального контракта, федеральная доплата к пенсии по утере кормильца, ежемесячное пособие на ребенка (в данном случае ребенка студента ссуза).

По мнению депутата-справедливоросса Владислава Вакаева, студентов, которые смогут претендовать на такую госпомощь и, соответственно, на соцстипендию, будет очень немного.

Несогласие в целом выразила и КПРФ.

"Это неправда, что мы пытаемся сэкономить. У нас в краевом бюджете стипендиальный фонд на семь млн больше, чем в прошлом году. Это сделано, чтобы полностью погасить возможную потребность и социальной стипендии, и академической", — прокомментировал ИА "Амител" представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Антон Васильев.

А на сессии он сказал, что количество получателей сократится всего на несколько сотен человек.

Так и председатель АКЗС Александр Романенко в беседе с корреспондентом ИА "Амител" заверил, что главное в законе — сохранить принцип социальной справедливости и адресности. И окончательно он будет принят только после "тщательного изучения темы".