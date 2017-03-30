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Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения секса

, ИА "Амител"
Австралийские исследователи считают, что сексом люди начали заниматься из-за болезней

Фото: inagu.joytu.ru

Люди начали заниматься сексом из-за болезней – к такому выводу пришли австралийские ученые. Как пишет "Вечерняя Москва", человек выбрал для себя половой способ размножения, так как он способствует полезным мутациям, позволяющим организму сопротивляться разнообразным вирусам и бактериям.

Они активно приспосабливаются к организму живого существа, и чтобы не заболеть, нужно постоянно развиваться, тогда иммунитет станет устойчивым к различного рода заболеваниям. Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи создали специальную компьютерную математическую модель.

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К этому же выводу пришли и американские ученые. Они считают, что секс появился благодаря активности вирусов, которые по пока неясным науке причинам занесли в организм человека гены, отвечающие за половое слияние клеток.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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