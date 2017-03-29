Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Прокуратура начала проверку барнаульских дорог на предмет соблюдения законодательства при их содержании, сообщили в краевом надзорном ведомстве.

"Проведенный мониторинг средств массовой информации свидетельствует о многочисленных нарушениях при содержании автомобильных дорог на территории Барнаула", – указывают в прокуратуре.

В проверке будут задействованы сотрудники районных прокуратур, а также работники Госавтоинспекции краевой столицы.

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Специалистам предстоит выяснить, насколько в городе соблюдаются нормы федеральных законов "О безопасности дорожного движения", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также государственных стандартов в области содержания транспортных магистралей.

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Проверочные мероприятия продлятся до 20 апреля.