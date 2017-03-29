Среда, 29 Март, 18:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,53
Brent
$ 51,5
10°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Новости

Прокуратура начала проверку качества барнаульских дорог

, ИА "Амител"
Надзорное ведомство намерено выяснить, насколько содержание транспортных магистралей отвечает нормам законодательства

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Прокуратура начала проверку барнаульских дорог на предмет соблюдения законодательства при их содержании, сообщили в краевом надзорном ведомстве.

"Проведенный мониторинг средств массовой информации свидетельствует о многочисленных нарушениях при содержании автомобильных дорог на территории Барнаула", – указывают в прокуратуре.

В проверке будут задействованы сотрудники районных прокуратур, а также работники Госавтоинспекции краевой столицы.

Читайте также: Автомобиль провалился в асфальт на улице Антона Петрова в Барнауле. Фото

Специалистам предстоит выяснить, насколько в городе соблюдаются нормы федеральных законов "О безопасности дорожного движения", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также государственных стандартов в области содержания транспортных магистралей.

Читайте также: Асфальт "растаял" вместе со снегом на переулке Ядринцева в Барнауле. Фото

Проверочные мероприятия продлятся до 20 апреля.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
18:53
МИД возмутился антироссийскими высказываниями посла Испании на Украине 0
18:32
Мужчина сжег дом и пытался скрыться на лыжах после убийства в Новосибирске 0
18:02
Прокуратура начала проверку качества барнаульских дорог 0
17:48
Столкновение кроссовера с фурой на алтайской трассе унесло жизнь женщины 0
17:34
Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше – Александр Карлин 2
17:23
Лондон рассмотрит дело о долге Киева перед РФ в ускоренном порядке 3
17:14
Строящаяся церковь в барнаульской Казенной Заимке обрела купол. Фото 4
17:06
Порошенко осудил обстрел Генконсульства Польши в Луцке 0
16:56
Огромная комета максимально приблизится к Земле в апреле 1
16:36
Мизулина выступила против "уроков по борьбе с коррупцией" 15
16:24
Цены на сжиженный газ поднимут в Алтайском крае с 1 июля 5
16:16
Замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова отправили под домашний арест 2
16:04
Полтонны голландских груш раздавили трактором в Алтайском крае. Фото 10
15:50
Рогозин предложил латвийскому депутату отморозить уши назло России 2
15:48
Литургия Преждеосвященных Даров в Покровском соборе Барнаула
Одна из самых прекрасных служб – Литургия Преждеосвященных Даров – происходит только во время Великого поста
15:40
Стоп-кадр. Первые бабочки весной 2017-го 4
15:33
Рассыпающийся дом на ул. Кутузова в Барнауле начнут ремонтировать 4 апреля 8
15:21
Авария в Барнауле: затоплен двор, без воды три пятиэтажки 3
15:15
Когда в 2017 году будут отмечать Пасху? 11
15:06
Консульство Польши обстреляли из гранатомета на Украине – СМИ 3
15:00
Что такое услуга экспресс-переезда? 5
14:53
Полиция в Барнауле ищет белые "Жигули", протаранившие иномарку 6
14:34
Владимир Путин увеличил численность российской армии 35
14:24
СМИ сообщили о задержании ФСБ директора департамента Минкультуры 0
14:16
Директор каменского МУП арендовал за счет казны авто и катался на нем – СК 2
14:08
Без вести пропавшую жительницу Алтайского края нашли на ж/д путях 0
13:51
Глава Кузбасса Аман Тулеев в 2016 году заработал 5,4 миллиона рублей 8
13:36
Собака загрызла своего хозяина во время съемок телепрограммы BBC 6
13:22
Рубцовский ТРЦ "Радуга" тушили 24 пожарных 0
13:14
Два человека пострадали в ДТП с участием реанимобиля в Новосибирске 0
13:04
Треть площадей барнаульского сереброплавильного завода станут коммерческими 11
12:53
Электронные сигареты убивают: депутат Госдумы об ужесточении правил курения 24
12:45
Футбольный стадион "Фишт" к чемпионату мира открыли в Сочи. Обзор соцсетей 7
12:36
Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпака – СМИ 8
12:24
Жительница Новоалтайска идет под суд за создание нелегального казино 0
12:16
СМИ назвали стоимость сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка 0
12:07
Когда начнется ледоход в Алтайском крае? 6
11:52
Дерево упало на улице Горно-Алтайской в Барнауле – очевидцы. Фото 2
11:38
Летевший в Шанхай самолет вынужденно приземлился в Екатеринбурге 0
11:30
АлтГТУ приглашает всех желающих отметить день франкофонии 0
11:23
Что такое Мариино стояние? 9
11:16
Референдум по Исаакиевскому собору назвали в РПЦ правовым нонсенсом 19
11:09
Как прошла церемония вручения премии "Ника" и о чем говорили победители? 5
11:06
Страховщики назвали регионы, где стоимость ОСАГО нужно повысить в 2-6 раз 15
11:00
Алтайские киберспортсмены будут участвовать в Кубке России 0
10:50
Бийск переведен в режим повышенной готовности из-за паводка 1
10:32
Товарищ Берия: интересные факты из жизни сталинского наркома 20
10:30
Единый интернет-портал создан для сельхозпроизводителей Алтайского края 1
10:21
Автомобиль Audi влетел в столб в Барнауле. Фото 13
10:12
Паводок угрожает 14 строительным площадкам Барнаула 4
10:07
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
10:05
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу "заменителей" алкоголя на 90 дней 1
10:00
Выставка-продажа газового оборудования пройдет в Барнауле 0
09:52
"АлтайБаскет" 29 марта начнет борьбу за выход в финал Суперлиги-3 1
09:36
Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 3
09:30
Жительница Барнаула получила в подарок 100 тысяч рублей за ипотеку 0
09:24
Депутаты предложили способ борьбы с диабетом в РФ 9
09:17
Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке 7
09:07
Верховный суд разрешил перевозить детей младше 12 лет без автокресел 17
09:00
Что нужно знать пациенту об имплантации зубов? 0
09:00
Компания "Билайн" усилила сигнал 4G в 60 тысячах квартир барнаульцев 16
08:57
Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России 25
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 марта 1
08:30
Выбрать оборудование для общепита специалисты смогут на FoodService Siberia 0
08:19
Лукашенко назвал Путина родным братом 11
08:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети
07:34
История наводнений в Алтайском крае 2
07:03
Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото 68
06:32
Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад? 0
06:01
Отключение горячей воды в Барнауле попробуют провести в экспресс-режиме 28
05:07
Дождь и 15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 29 марта 0
04:09
Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым 39
03:27
Microsoft выложила новую версию Windows 10‍ раньше релиза 3
02:04
Две мексиканки погибли, пытаясь сделать селфи возле самолета 0
01:05
Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года 0
00:03
Ученые выяснили, что общение с людьми нравится кошкам больше, чем еда 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.