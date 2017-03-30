Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Театр кукол "Сказка" может переехать в бывший кинотеатр "Родина" на период, пока не будет построено новое здание в центре Барнаула. С такой инициативой к алтайским властям обратился председатель комитета по культуре Барнаула Валерий Паршков.

По его словам, он уже обсудил данную инициативу с руководством театра и нашел одобрение. Бывший собственник "Родины" – известная сеть "Киномир" – оставил в очень хорошем состоянии помещения в здании. Валерий Паршков отмечает, что театр кукол "Сказка" может переехать туда в ближайшее время, пока не будет построено новое здание в центре города.

"Мы обсуждаем с управлением по культуре Алтайского края размещение на площадях театра кукол "Сказка", пока идет строительство нового здания. Проблема в том, что на сегодняшний день 450 квадратных метров, которые являются самыми необходимыми для деятельности какого-то учреждения, находятся в частной собственности сети "Киномир". Они готовы переехать, но за это должны получить компенсацию. Иными словами, мы должны эти площади выкупить. Таких средств в городском бюджете сейчас нет. По сути, в муниципальной собственности находятся два зала, фойе и часть помещения на втором этаже", – сказал Amic.ru Валерий Паршков.

Председатель городского комитета по культуре отметил, что готов выслушать любые пожелания барнаульцев по поводу дальнейшей судьбы "Родины". Задача состоит в том, чтобы в здание заехала такая организация, которая могла бы полностью окупить его. Паршков уверен, что даже для бизнесменов площади здания будут непривлекательны, поскольку торговля не очень развита в этой части Барнаула.

"Не тот богатый, кто может дом построить, а тот, кто может его содержать", – добавил Паршков.

В частности, долгое время обсуждался вопрос размещения в здании "Родины" центра кинематографии. Так, якобы туда собирался заехать недавно образованный молодежный центр кинематографистов Алтайского края, но для этого не нашлось нужных средств.

Площадь здания кинотеатра "Родина" насчитывает 1600 квадратных метров. Из них 1288 "квадратов" принадлежат управлению по культуре Алтайского края, а еще 451,2 находятся в собственности у частного лица.

Старейший кинотеатр Барнаула "Родина" перестал принимать посетителей. Последние сеансы состоялись в начале января 2017 года.

Кинотеатр "Родина" был построен в 1941 году по типовому проекту московского архитектора Г. Френка. Он имел два зала на 300 мест, которые назывались "розовый" и "голубой". Строительство кинотеатра началось незадолго до начала Второй мировой войны. Но в июле 1941-го строительство было приостановлено. Заморозили строительство ненадолго – уже осенью постройку завершили при активном участии молодежных бригад барнаульских предприятий.

Современная история кинотеатра началась в 2005 году, когда "Родину" передали в долгосрочную аренду сети "Киномир". Была проведена масштабная реконструкция под руководством архитектора Александра Деринга. Были открыты два больших зала – "красный" и "синий" (132 места), а также малый на 32 места. "Родина" стала главным кинотеатром города, где показывали фестивальное кино. Например, ленты, участвовавшие в Каннском или Венецианском фестивалях, ретроспективы великих режиссеров и различные киноклубы.