Каждый человек хочет чувствовать себя красивым. Но, как известно, встречают по одежке, поэтому так важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Занятия спортом – это не только тело мечты, но и крепкое здоровье. Сеть фитнес-клубов "Сафари" уже не первый год помогает жителям Барнаула в достижении их целей. Для любителей фитнеса "Сафари" открывает новый клуб, благодаря этому мечты стали еще ближе.

Фитнес-клуб будет располагаться в новейшем здании ТОЦ "Гулливер Парк", который обладает ярким и современным дизайном. Известно, что соглашение уже подписано и клуб начнет работать в начале июля. В проекте запланирован целый этаж, на котором будет расположен тренажерный зал, оснащенный американским оборудованием, специализированной зоной кроссфит, боксерским рингом, зоной подвесов (TRX, гамаки) и зоной растяжки. Также на этаже будут располагаться групповые залы с большим количеством воздуха за счет восьмиметровых потолков, массажный центр, детский клуб, бар.

Членов нового клуба ждет просторная кардиозона с панорамными окнами с выходом на город. Кроме того, фитнес-центр будет иметь отдельный балкон, на котором можно будет расслабиться после интенсивных тренировок и выпить вкусный фреш. Еще одним немаловажным достоинством будет теплая парковка для клиентов клуба.

Сеть фитнес-клубов "Сафари" — единственная сеть в Алтайском крае, которая является членом Всероссийского национального фитнес-сообщества и соответствует всем стандартам. В активе компании — сильный тренерский состав, в который входят чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса. Ежегодно все инструкторы сети проходят специальную систему сертификации компании. Все это позволяет "Сафари" быть лидером в своей сфере по всему Алтайскому краю.

Среди членов клубов — все те, кто ценит свое здоровье, а также политики и успешные бизнесмены, которые тренируются уже на протяжении 10 лет в клубе. Тренерский состав готовит для всех клиентов новинки с международной арены.

Узнать подробности открытия нового фитнес-клуба" Сафари" можно по телефонам: 222-874, 380-363, 63-12-63

За новостями сети фитнес-клубов "Сафари" следите в официальных группах: Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook