Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Мужчина смертельно ранил двумя выстрелами из ружья жителя села Поротниково Сузунского района (Новосибирская область) в ночь на среду, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что пострадавший – 33-летний местный житель – скончался при госпитализации. На место ЧП сразу же направилась следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что в одном из домов села группа граждан праздновала день рождения местного жителя. На вечеринке произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений между двумя мужчинами. Затем 64-летний сельчанин ушел домой, а спустя несколько минут вернулся с ружьем и два раза выстрелил в мужчину, который находился в ограде дома. Как выяснилось, злоумышленник перепутал его в темноте со своим обидчиком.

Затем стрелок бросил оружие и скрылся, после чего поджег свой дом, чтобы сымитировать собственную смерть, надел лыжи и пошел в сторону железной дороги с целью покинуть район. Для этого мужчине необходимо было пройти порядка семи километров.

Правоохранители преследовали подозреваемого по следам от лыж на снегу, в результате задержали мужчину в лесу и доставили его в полицию. При задержании у стрелка изъяли нож и четыре патрона от охотничьего ружья. Как оказалось, оружие не было зарегистрировано. Задержанный объяснил, что привез его с собой в 2016 году, когда приехал в Новосибирскую область из Алтайского края.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "убийство". В данный момент идет расследование преступления.