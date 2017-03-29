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Российское внешнеполитическое ведомство считает неприемлемыми антироссийские высказывания посла Испании на Украине и ждет соответствующей реакции со стороны Мадрида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии МИД РФ.

Агентство отмечает, что 22 марта испанский посол Херардо Бугайо Оттоне заявил, что считает необходимым ужесточить санкции против России. "Вы меня спросите: достаточно ли этих санкций, хорошо ли мы их внедряем. Я говорю — нет, они должны быть больше по объему, они должны быть жестче", — цитирует агентство слова посла на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков", который организовало агентство "Укринформ". Отмечается, что также посол довольно жестко высказался в адрес главы РФ Владимира Путина. РИА Новости добавляет, что Оттоне назвал идиотами сограждан, которые отправились в Донбасс сражаться на стороне ополченцев, и позволил себе резкие высказывания об отношениях России и Украины, а также перспективах реализации Минских соглашений, которые в Москве считают недопустимыми.

Российский МИД призвал обратить внимание на скандальные публичные заявления испанского посла в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве РФ ожидают, что в Мадриде "дадут оценку тому, насколько высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и задачам испанской внешней политики, и предпримут меры по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений, несвойственных многовековой и многоопытной дипломатии Испании".