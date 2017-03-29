Путин освободил от должности главу ГИБДД Виктора Нилова

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Глава государства Владимир Путин подписал указ, освобождающий от должности главу Госавтоинспекции Виктора Нилова. Об этом в среду, 29 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опубликованный на официальном портале правовой информации документ.

Уточняется, что генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов занимал пост начальника ГУ ОБДД МВД России с 2011 года.

Агентство пишет, что Нилов родился 23 марта 1955 г. в Ленинграде. Окончил в 1977 году Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности "Автотранспорт".

ТАСС отмечает, что первые сообщения об отставке Нилова появились 10 марта, однако позже их опровергли.