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Волна тепла с температурой до +22 градусов накроет Алтайский край в четверг, 30 марта.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в этот день местами в северных и западных районах ожидаются дожди, на дорогах гололедица.

Днем по краю +8…+13 градусов, а местами в восточных и предгорных районах воздух прогреется до +17…+22 градусов.

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Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, в западных и южных районах возможны порывы до 15-20 метров.

В краевой столице температура составит +12…+14 градусов. Также возможен дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.