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Мария Максакова будет "идти до конца" и добиваться заочного суда над своим покойным мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова, который представляет интересы Вороненкова.

По словам защитника, следствие может закрыть дело из-за отсутствия состава преступления. В ином случае вдова собирается "идти до конца и добиваться заочного суда", добавил Гривцов.

Он подчеркнул, что экс-депутат виновным себя не считал, однако не собирался возвращаться в РФ, так как получал угрозы жизни. Гривцов заявил, что официально опровергает версию, что Вороненков не возвращался в Россию, признав свою вину. Отмечается, что по закону следствие не может прекратить дело в отношении обвиняемого из-за его смерти без согласия родственников.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Атаковавший его мужчина был ликвидирован.

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Агентство напоминает, что Басманный суд Москвы 3 марта санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск по обвинению в организации крупного мошенничества Вороненкова. Мосгорсуд подтвердил данное решение, отклонив апелляционную жалобу защиты.

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Уточняется, что Вороненкова обвиняют в рейдерском захвате здания в центре российской столицы.