Фото: avito.ru

Таунхаус площадью 300 квадратных метров на участке пять соток продают в Барнауле за 18 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Таунхаус в элитном поселке, построенном СМУ "Моторного завода". Закрытая территория, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, уборка территории, детские площадки, рядом сосновый лес", – отмечается в объявлении.

Дом имеет три уровня, пять комнат. На каждом этаже расположен санузел.

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Кроме того, имеется гараж на два автомобиля. Продавец дома добавляет, что жилье реализуется со всей обстановкой.