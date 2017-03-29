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Европейский вещательный союз (EBU) не исключает отстранения Украины от участия в "Евровидении-2017", если ситуация с кандидатом от РФ не разрешится до конце следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы EBU Ингрид Делтенре швейцарскому изданию Blick.

Она назвала данное поведение "абсолютно недопустимым", с сожалением отметив, что песенный конкурс используют в политических играх.

Делтенре подчеркнула, что "Евровидение" — конкурс не для "настраивания людей против друг друга", и пригрозила ввести санкции против Украины.

Глава союза рассказала, что в данный момент она ведет переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом для поиска "мирного решения", так как лишь они могут отменить запрет Юлии Самойловой на въезд на Украину или сделать так, чтобы запрет вступил в силу лишь после выступления россиянки.

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Напомним, что российским представителем на "Евровидении" должна стать Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину сроком на три года в связи с выступлением певицы в Крыму.