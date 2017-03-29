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49-летняя женщина оказалась зажата в автомобиле Toyota Corolla Spacio в результате ДТП в Новосибирске. Об этом сообщает "НГС.Новосибирск" со ссылкой на группу пропаганды ГИБДД по городу.

Инцидент произошел на улице Ипподромской в 7:00 среды, 29 марта. Уточняется, что 59-летний водитель за рулем Toyota врезался в Volkswagen Polo, а затем въехал в фонарный столб. Издание отмечает, что Volkswagen, которым управлял 34-летний мужчина, ехал в одном направлении с Toyota.

Через три минуты на место ДТП прибыли спасатели МАСС. При помощи гидравлического инструмента они освободили пострадавшую женщину. После этого ее передали медикам.

Отмечается, что у издания нет данных из больницы о травмах пострадавшей.