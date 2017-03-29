Фото: vk.com

В Ростовской области сильный шквалистый ветер повалил два памятника. В Волгодонске упал 25-метровый памятник строителям, который был установлен в 2011 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент по факту ЧП ведется проверка. Некоторое время спустя памятник срезали и отправили на одно из предприятий города, чтобы произвести сварочные работы, уточняет агентство.

По предварительным данным, сумма ущерба равна около 1,1,5 миллиона рублей. В пресс-службе заверили, что памятник восстановят. Данные работы, в том числе сварочные и облицовочные, проведут за счет средств городских строительных организаций.

Агентство со ссылкой на пользователей соцсетей добавляет, что также в результате сильного ветра в станице Романовской в Волгодонском районе упал со стеллы самолет ЯК-18П. На одном из опубликованных снимков можно увидеть, как воздушное судно лежит на земле вверх дном.

Добавим, что процесс падения памятника строителя зафиксировала камера видеонаблюдения.