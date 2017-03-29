Фото: youtube.com
NASA разместило на своем YouTube-канале видео циклона "Дебби", которые было снято с борта Международной космической станции, пишет РИА Новости.
На опубликованном ролике видно, как образуются штормовые облака над Сиднейской бухтой, превращаясь в эпицентре в сплошную белую массу.
Агентство отмечает, что тропический циклон обрушился на северо-запад Австралии во вторник, 28 марта. По данным национального метеобюро, скорость ветра в эпицентре "Дебби" достигала 260 километров в час.
По данным властей, порывы ветра привели к обширным оползням в штате Квисленд, свыше 30 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.
Комиссар полиции штата Иэн Стюарт отметил, что экстренные службы провели масштабную эвакуацию населения до того, как стихия нанесла удар.
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