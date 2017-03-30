Почти год провели в изоляции от цивилизации участники британского реалити-шоу "Эдем", которым забыли сообщить, что их проект закрыт как нерентабельный.

Как пишет svopi.ru, съемки программы начались в марте 2016 года. Согласно условиям, герои программы, которые ранее не были знакомы друг с другом, должны были выжить в лесу, используя только то, что есть в естественном мире. Авторы проекта хотели показать, способен ли современный человек генерировать идеи в создании общественной структуры вне цивилизации. Однако зрителю проект не понравился. И уже после четвертого эпизода онлайн-трансляция шоу была прекращена. Однако участники об этом не знали и продолжали жить в глуши. В итоге из 23 героев программы осталось всего десять. Остальные сбежали. "Выжившие" выйдя из леса очень возмутились, узнав. что все их усилия оказались бессмысленны.