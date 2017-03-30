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Компания Samsung официально презентовала свои новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+, пишет РИА Новости со ссылкой на The Verge.

Новые гаджеты оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. Диагональ экрана модели S8 равна 5,8, а S8+ — 6,2 дюйма. У смартфонов также есть основная и фронтальная камеры с разрешением 12 и 8 мегапикселей соответственно. Размеры нового флагмана Samsung немного больше, чем у его основных конкурентов – iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Агентство отмечает, что объем встроенной памяти устройств составляет 64 гигабайта, а оперативной – 8 гигабайт. В новых моделях впервые появится голосовой ассистент Bixby, который похож на подобную разработку Apple — сервис Siri.

Отмечается, что в Соединенных Штатах продажи Galaxy S8 и S8+ стартуют 21 апреля текущего года. "Интерфакс" добавляет, что в России они начнут продаваться с 28 апреля в черном, золотом и фиолетовом цветах. Смартфоны уже можно предзаказать по цене 54,990 тысячи рублей за обычную и 59,990 тысячи рублей за модель +.

Напомним, что в октябре минувшего года Samsung приостанавливала разработку нового смартфона Galaxy S8 из-за проблем с моделью Galaxy Note 7. Эти телефоны часто загорались при подзарядке, в результате чего компании пришлось в сентябре 2016 года отозвать с мирового рынка 2,5 миллиона смартфонов.