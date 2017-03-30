Фото: startuprounds.com

Пятибалльные заторы образовались на улицах Барнаула утром в четверг, 30 марта. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на улице Советской Армии, где скорость движения авто не превышает 5 километров в час, а также на участке шоссе Ленточный бор (10 км/ч) и проспекта Строителей (7 км/ч).

Кроме этого, пробки возникли на перекрестках улица Малахова – Петра Сухова, улица Матросова – Меланжевая и на отрезке улицы Северо-Западной. На этих участках машины двигаются также со скоростью от 5 до 10 километров в час.