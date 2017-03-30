Фото: facebook.com

Житель Киева по имени Олег Ритвин опубликовал в соцсетях ролик-пародию на промо-видео к "Евровидению-2017", которое пройдет в мае в Киеве. Об этом сообщает "Российская газета".

Мужчина взял за основу ролик, который во вторник, 28 марта, опубликовало на своей странице в Facebook Министерство иностранных дел Украины, где киевский мэр Виталий Кличко "демонстрирует красоту и гостеприимство города, принимающего Евровидение 2017 года".

В оригинальном видео Кличко говорит о достоинствах Киева, характеризуя город как красивый и безопасный, с удобным общественным транспортом, гостиницами, ресторанами и парками. Однако ролик сразу раскритиковали зрители, которые в комментариях напомнили о неудовлетворительном состоянии дорог и многих зданий в центре Киева, а также о проблеме мусора.

Ритвин отметил, что его удивил официальный ролик. "Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я бы хотел обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией", – объяснил мужчина свою позицию, напомнив также о Подольском мосте, строительство которого длится уже более 20 лет, и проблеме грязи в городе.