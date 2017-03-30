Фото: facebook.com
Житель Киева по имени Олег Ритвин опубликовал в соцсетях ролик-пародию на промо-видео к "Евровидению-2017", которое пройдет в мае в Киеве. Об этом сообщает "Российская газета".
Мужчина взял за основу ролик, который во вторник, 28 марта, опубликовало на своей странице в Facebook Министерство иностранных дел Украины, где киевский мэр Виталий Кличко "демонстрирует красоту и гостеприимство города, принимающего Евровидение 2017 года".
В оригинальном видео Кличко говорит о достоинствах Киева, характеризуя город как красивый и безопасный, с удобным общественным транспортом, гостиницами, ресторанами и парками. Однако ролик сразу раскритиковали зрители, которые в комментариях напомнили о неудовлетворительном состоянии дорог и многих зданий в центре Киева, а также о проблеме мусора.
Ритвин отметил, что его удивил официальный ролик. "Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я бы хотел обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией", – объяснил мужчина свою позицию, напомнив также о Подольском мосте, строительство которого длится уже более 20 лет, и проблеме грязи в городе.
Комментарии
Лучше про церемонию вручения национальной кинопремии «Ника» расскажите. А то все СМИ, как и про воскресные митинги, как воды в рот набрали.
Непонятно над чем смеются. В промо-ролике им всё гомно надо было показывать? бред какой-то
мы умеем посмеяться над собой
- гость - 30 марта 2017 г. 09:14 Лучше про церемонию вручения национальной кинопремии «Ника» расскажите. А то все СМИ, как и про воскресные митинги, как воды в рот набрали.
И что там на Нике было!? То что Сокуров и иже с ним причислили себя к касте исключительных личностей? А им что плохо живется? В обносках ходят, отбросами питаются? Прям не спит Сокуров и Ко, все думу думает как нам жить хорошо сделать? Прям крик души у него, прям запереживал за школьников и малолеток которых бездумные (или слишком умные) на митинги повытаскивали, а что же он не переживал если бы реальный кипишь получился!!!?? А если бы затоптали весь этот молодняк? Ты спроси у Сокурова и Ко, сколько они времени в России находятся?
Что вы на гостя напали, об этом он и говорит, о чём вы возмущаетесь.