Фото: "Рива-спорт"

"Алтайбаскет" начал полуфинальную серию Суперлиги-3 с крупной победы. Первая игра против черкесского "Эльбруса" прошла 29 марта в Барнауле.

Отметим, что уже на старте поединка хозяева выдали рывок 18-0, а к окончанию первой четверти выигрывали 28:15. Барнаульцы считаются фаворитами противостояния и доказали это уже в первом матче. В итоге наша команда одолела соперников с разгромным счетом – 84-52. Ответная игра пройдет уже в четверг, 30 марта, в СК "Победа".

Напомним, серии плей-офф Суперлиги-3 длятся до трех побед одной из команд. Во втором полуфинале встретятся "Уралмаш" из Екатеринбурга и "Динамо-МГТУ" из Майкопа. Алтайская команда намерена выйти в финал плей-офф и побороться за повышение в классе.