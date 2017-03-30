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Пенсионерка скончалась в Тамбове из-за отказа скорой ехать на вызов

, ИА "Амител"
Женщина, как утверждают СМИ, в течение суток пыталась вызвать медиков

Фото: bfmsamara.ru

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти пенсионерки в больнице Тамбова, к которой, согласно утверждениям СМИ, скорая помощь не ехала сутки. Об этом в среду, 29 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР.

Уточняется, что прокуратура и СУ СКР по Тамбовской области начали проверку 9 февраля, после того как местные СМИ сообщили, что с 5 на 6 февраля в Тамбовской областной клинической больнице от инфаркта умерла 68-летняя женщина. СМИ утверждали, что скорая отказывалась выезжать к пенсионерке "все предыдущие сутки". Сообщалось, что муж женщины пытался вызвать врачей с 12:00 субботы, однако ему советовали ждать до понедельника и вызвать врача на дом.

При этом в управлении здравоохранения заявили, что мужчина звонил в скорую помощь за советами и консультациями, а медпомощь женщине оказали "своевременно и в полном объеме". В управлении отмечали, что, "учитывая обширное поражение коронарных артерий, прогноз изначально был неблагоприятным".

В сообщении сказано, что по результатам доследственной проверки было возбуждено дело по факту неоказания помощи больному. Санкция этой статьи предусматривает до четырех лети лишения свободы.

Следствие установило, что днем 4 февраля у 68-летней пенсионерки повысилось давление и заболело сердце. Ее муж позвонил в скорую, описав симптомы заболевания супруги и рассказав про перенесенный ею инфаркт.

Однако, несмотря на его неоднократные обращения на станцию скорой помощи, врачи не обеспечили своевременный выезд бригады. Необходимые меры по оказанию медпомощи женщине приняли лишь после еще одного звонка утром следующего дня, отмечает следствие.

Уточняется, что позже женщина скончалась в больнице от повторного инфаркта. Действиям медработников дадут правовую оценку. Уточняется, что следователи уже изъяли медицинскую документацию, назначили комиссионную судмедэкспертизу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2017 09:44
- гость -

ужас

0  0
30.03.2017 09:45
Filin

опять волшебные слова не сказал мужик при вызове

0  0
30.03.2017 09:55
- гость -

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти пенсионерки

А скорые как не хотели ездить к пенсионерам, так и не хотят. А отправили бы в тюрьму пару нищих,уставших от работы на 3 ставки медиков, глядишь, отношение к людям бы выровнялось, не зависимо от их статуса.

0  0
30.03.2017 09:58
гость

Да не хотят лечить пенсионеров вообще!Врачи на приеме то говорят с тобой "через губу"Дожил до 60 и хорош-лечись примочками!

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