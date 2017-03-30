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Уголовное дело по статье "Убийство" возбудило управление СКР по Алтайскому краю в связи с пропажей 23-летней жительницы Барнаула Дарьи Носенко.

Как уточняют в правоохранительном ведомстве, девушка ушла из дома около 23 часов 21 марта, не сообщив о своем местонахождении родным.

"После указанной даты в месте своего жительства не появилась, связь с родственниками не возобновила, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. С учетом внезапности исчезновения и длительного незаявления пропавшей о своем местонахождении следствием принято решение о возбуждении уголовного дела", – добавляют в Следственном комитете.

Приметы пропавшей: на вид 20 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, светло-зеленый цвет глаз.

Девушка была одета в куртку цвета хаки, черные ботинки с черной опушкой.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Дарьи Носенко, просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-42, 61-72-51 либо 102.