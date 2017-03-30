Фото: vk.com/la_altay
Уголовное дело по статье "Убийство" возбудило управление СКР по Алтайскому краю в связи с пропажей 23-летней жительницы Барнаула Дарьи Носенко.
Как уточняют в правоохранительном ведомстве, девушка ушла из дома около 23 часов 21 марта, не сообщив о своем местонахождении родным.
"После указанной даты в месте своего жительства не появилась, связь с родственниками не возобновила, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. С учетом внезапности исчезновения и длительного незаявления пропавшей о своем местонахождении следствием принято решение о возбуждении уголовного дела", – добавляют в Следственном комитете.
Приметы пропавшей: на вид 20 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, светло-зеленый цвет глаз.
Девушка была одета в куртку цвета хаки, черные ботинки с черной опушкой.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении Дарьи Носенко, просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-42, 61-72-51 либо 102.
Комментарии
Готов поспорить что жива здорова, просто загуляля)) веснааа же
А родители с дочкой вообще разговаривали? Ребенок оделся и ушел в ночь.... Я б спросила куда и с кем.