Фото: prokuratura.omsk.ru

Омские школьники прогуливали занятия в увеселительном заведении, которое построили собственными руками на заброшенном участке. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Уточняется, что постройка площадью порядка пяти квадратных метров находилась в Знаменском районе Омской области. Ее нашли во время проверки соблюдения прав несовершеннолетних, которую проводило надзорное ведомство. Отмечается, что сооружение возвели из подручных средств, оно было оборудовано печкой, столом и скамейками. В помещении подростки пили спиртное, курили и играли в азартные игры.

Выяснилось, что два постоянных посетителя "казино" прогуляли в общей сложности свыше 100 часов школьных занятий.

Об этом сообщили родителям и опекунам школьников, так как "посещение этого места могло способствовать совершению детьми преступлений и правонарушений", сказано в сообщении. Кроме этого, в незаконном строении с печным устройством мог произойти пожар, который причинил бы вред жизни и здоровью подростков.

По требованию прокуратуры здание демонтировали. Начальнику районного отдела МВД и председателю районного комитета по образованию внесены представления. По факту продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет ведется проверка.