Фото: prokuratura.omsk.ru
Омские школьники прогуливали занятия в увеселительном заведении, которое построили собственными руками на заброшенном участке. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Уточняется, что постройка площадью порядка пяти квадратных метров находилась в Знаменском районе Омской области. Ее нашли во время проверки соблюдения прав несовершеннолетних, которую проводило надзорное ведомство. Отмечается, что сооружение возвели из подручных средств, оно было оборудовано печкой, столом и скамейками. В помещении подростки пили спиртное, курили и играли в азартные игры.
Выяснилось, что два постоянных посетителя "казино" прогуляли в общей сложности свыше 100 часов школьных занятий.
Об этом сообщили родителям и опекунам школьников, так как "посещение этого места могло способствовать совершению детьми преступлений и правонарушений", сказано в сообщении. Кроме этого, в незаконном строении с печным устройством мог произойти пожар, который причинил бы вред жизни и здоровью подростков.
По требованию прокуратуры здание демонтировали. Начальнику районного отдела МВД и председателю районного комитета по образованию внесены представления. По факту продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет ведется проверка.
Комментарии
казино. гыгы. мы в детстве это балаганом называли
очень похожее строение в нашем садоводстве есть. если бы не увидела слово омск- решила бы, что это у нас
поди еще и сексовались на этих лавочках
еще и обои наклеили ..хаа молодцы золотые руки
ищите бабку!
Ну бухают, ну курят, ну играют в азартные игры и прогуливают уроки. В чем проблема? На несанкционированные митинги против коррупции ведь не ходят?
10:36, о, одноклеточное протестное вылезло
По информации уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, в 2016 году число детских суицидов выросло на рекордные 60%. Это является очень большим откатом на несколько лет назад. Опять же, по словам омбудсмена, с 2011 по 2015 год количество детских самоубийств в стране снижалось на 10% в год.
Развалили школу, детский спорт, кружки по интересам, страна занимает первое место в мире по потреблению героина, соль можно купить чуть ли не в каждой подворотне и очень недорого, а теперь все свои промахи силятся свалить на родителей и опекунов?
гость - 30 марта 2017 г. 10:48 с чего вы это взяли? есть и кружки и секции. у меня дочь ходит на 3 кружка