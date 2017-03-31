Компания Tele2 расширяет возможности услуги "Плюс мессенджеры". Теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.

Услуга "Плюс мессенджеры" предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложениях WhatsApp и Viber. Опция включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через мессенджеры оплачивается в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.

Активировать услугу "Плюс мессенджеры" можно в личном кабинете "Мой Tele2" или с помощью команды *155*521#. Для отключения данной опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

С начала 2017 года количество пользователей услуги "Плюс мессенджеры" выросло в 2,5 раза. WhatsApp и Viber являются самыми популярными мессенджерами среди абонентов Tele2. Приложение WhatsApp используют почти 5,9 млн клиентов, при этом ежедневно с помощью сервиса общаются более 3 млн абонентов оператора. Число пользователей Viber среди клиентов Tele2 превышает 4 млн человек.