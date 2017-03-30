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Структуры предпринимателя Александра Мамута завершили сделку по приобретению сети кинотеатров "Синема Парк" у Саида Керимова, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в ближайшее время в сети сменится топ-менеджер — кресло генерального директора прочат Надежде Ермаковой, которая занималась данной сделкой. Впрочем, и персону Ермаковой называют временной.

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Источники в индустрии также рассказали о планах Александра Мамута купить еще одну крупную киносеть в лице "Формулы кино". Отмечается, что эта сделка может быть закрыта уже в апреле.