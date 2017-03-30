Фото: shakhty.su
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала "об оригинальном признании в любви от тайного поклонника", пишет RT со ссылкой на ее страницу в Facebook.
"Такого оригинального и неожиданного признания в любви у меня ещё не было. Тайный поклонник, спасибо! До слёз!" — приводит издание слова Захаровой.
На опубликованном ею изображении виден грязный грузовик, на котором написано по-английски "I love you, bitch".
Пользователи в комментариях в шутку отметили, что это послание Захаровой оставила весна. "Март уезжает в апрель и торопится признаться", — пишут подписчики.
Комментарии
если женщину обозвали сукой (bitch), а её это растрогало до слёз, то что это за женщина тогда?
Если Захаровой нравиться будем так ее теперь и называть.
Более актуальных новостей нет? Не всю желтую прессу перекопипастили?
I love you on the beach.
В сорокоградусный мороз.
30.03.2017 10:24 - гость - А тебя мы будем называть: ТролЬЬЬЬЬ.
Симпатишная же Она у Нас!