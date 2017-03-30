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Комментарии
Большего бреда придумать сложно...Вы бы бабушку спросили, что она почувствовала, прежде чем инсинуировать тут.
какой же это гопник? это урка заматеревший.