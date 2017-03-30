Стоп-Кадр

Тот случай, когда добропорядочная бабушка и хулиган оказываются на одной волне

На выставке можно было увидеть бабушку, которая не ругается на "гопника", щелкающего семечки на лестничной площадке, а внимательно всматривается ему в глаза, чтобы понять его внутренний мир