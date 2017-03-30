Фото: gazeta-bam.ru

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае среди школьников превышает эпидемический порог на 23%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в период с 20 по 26 марта в крае зарегистрировано 18,3 тысячи случаев ОРВИ.

"Отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ среди школьников на 23%. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано", – уточняют в Роспотребнадзоре.

Читайте также: Чем опасен грипп В и как им не заразиться?

Что касается Барнаула, то здесь зарегистрировано 7,4 тысячи случаев ОРВИ. Среди школьников эпидпорог превышен на 39%.

В надзорном ведомстве также указывают, что в крае фиксируются единичные находки вируса гриппа А/H3N2/ – так называемого гонконгского гриппа.