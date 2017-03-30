Четверг, 30 Март, 11:39

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,53
Brent
$ 51,5
13°
Обь
33см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с "Евровидением-2017"

, ИА "Амител"
По мнению музыканта, Украину необходимо было дисквалифицировать лишь за предположение о недопуске российской участницы

Фото: eurosport.com

Музыкант Юрий Лоза выразил мнение, что организаторы песенного конкурса "Евровидение-2017" хотят сохранить "хорошую мину при плохой игре", поскольку любую сторону нужно сразу дисквалифицировать за решение не допускать кого-либо из участников на конкурс, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине отстранением от "Евровидения", если решение об участии РФ в песенном конкурсе не будет достигнуто в ближайшие недели.

"Они хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Что такое допустить или не допустить русскую участницу? За один только этот вопрос страна должна быть дисквалифицирована, сам вопрос не уместен", — цитирует агентство Лозу.

Музыкант отметил, что организаторы сами спровоцировали данное решение, а в данный момент выставляют Россию "как одну из сторон конфликта".

Лоза добавил, что сейчас организаторам нужно разбираться с Украиной, а Россия здесь ни при чем. "Оргкомитет не должен был по правилам допускать Украину в прошлом году с песней Джамалы, а они ее протащили на первое место, специально создав профессиональное жюри, чтобы возник этот скандал", — приводит его слова агентство.

Музыкант напомнил, что он уже говорил о том, что Россия не должна участвовать в "Евровидении" по правилам, которые ввели за последнее время.

"Мы должны потребовать вернуться к правилам, которые были изначально в установочных документах конкурса", — подчеркнул Лоза.

Отметим, что Россию на песенном конкурсе должна представлять певица Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину в течение трех лет из-за посещения Крыма в 2015 году. Некоторое время спустя вице-премьер страны заявил, что в Киеве готовы принять российского представителя, но лишь в том случае, если вместо Самойловой будет выступать другой человек, не имеющий проблем с законодательством Украины.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.03.2017 11:21
- гость -

На балтийской 2 нет горячей воды, собаку надо мыть..

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:23
Турецкий суд приостановил работу сервиса Booking.com в стране 0
11:14
Молодой папа в Алтайском крае украл овцу, чтобы отметить день рождения сына 7
11:06
АКРА прогнозирует незначительный рост экономики РФ в 2017 году 3
11:00
Провайдер "Сибирские сети" дарит пользователям бесплатный интернет 0
10:54
Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне спустя три месяца после смерти 3
10:41
Чем знаменит художник Винсент Ван Гог? 16
10:33
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с "Евровидением-2017" 1
10:30
Компания "Жилищная инициатива" помогает клиентам взять выгодную ипотеку 0
10:23
Заболеваемость ОРВИ среди школьников в Барнауле на 39% выше эпидпорога 2
10:16
Захарова показала признание в любви от "тайного поклонника" 7
10:06
Бизнесмен Александр Мамут купил сеть кинотеатров "Синема Парк" – СМИ 0
10:05
Стоп-кадр. Женщина и картина "Ветки" на выставке "Аз.Арт. Сибирь" 2
09:54
Омские школьники построили "казино" и прогуливали в нем уроки. Фото 10
09:40
Алтайский парламент пополнился новым депутатом от ЛДПР 6
09:32
СК возбудил дело в связи с пропажей 23-летней жительницы Барнаула 11
09:30
Как импортозамещение помогает алтайским фермерам? 2
09:24
Пенсионерка скончалась в Тамбове из-за отказа скорой ехать на вызов 15
09:16
Алтайская ЛДПР предложила смягчить транспортный налог для многодетных семей 4
09:13
"АлтайБаскет" начал полуфинальную серию Суперлиги-3 с разгромной победы 1
09:06
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 15
09:00
В чем разница между фильтрованной и бутилированной водой? Инфографика 0
08:56
Пародию на промо-ролик к "Евровидению-2017" опубликовали в сети 5
08:39
Жителей Барнаула утром 30 марта ожидают пятибалльные пробки 1
08:19
Компания Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8+ 2
08:00
Благотворительный марафон "Спасибо за победу!" стартует в Барнауле 15
07:34
Скарлетт Йоханссон в роли киборга и другие премьеры недели в кино 1
07:03
Власти Барнаула намерены перевезти театр кукол "Сказка" в здание "Родины" 19
06:32
Таунхаус у соснового леса продают в Барнауле за 18 млн рублей. Фото 18
06:01
"Ходят кони": известные песни Валерия Золотухина в кино. Видео 3
05:08
Потепление до +22 градусов придет в Алтайский край 30 марта 2
03:07
Участники британского реалити-шоу год жили в лесу после окончания проекта 2
01:08
Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения секса 2
00:01
Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством 0
23:12
NASA показало, как выглядит циклон "Дебби" из космоса 2
22:23
Сильный ветер повалил 25-метровый памятник в Волгодонске. Фото и видео 0
21:14
Жительницу Новосибирска зажало в автомобиле после ДТП 0
20:14
СМИ: Украину могут оставить без "Евровидения" из-за недопуска Самойловой 2
19:49
Максакова собирается добиться признания невиновности Вороненкова в суде 0
19:27
Путин освободил от должности главу ГИБДД Виктора Нилова 3
19:08
Коротко о главном: проверка дорог Барнаула, ледоход и электронные сигареты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 марта
18:53
МИД возмутился антироссийскими высказываниями посла Испании на Украине 0
18:32
Мужчина сжег дом и пытался скрыться на лыжах после убийства в Новосибирске 1
18:02
Прокуратура начала проверку качества барнаульских дорог 6
17:48
Столкновение кроссовера с фурой на алтайской трассе унесло жизнь женщины 0
17:34
Ресурс должен получить тот, кто в этом нуждается больше – Александр Карлин 3
17:23
Лондон рассмотрит дело о долге Киева перед РФ в ускоренном порядке 3
17:14
Строящаяся церковь в барнаульской Казенной Заимке обрела купол. Фото 5
17:06
Порошенко осудил обстрел Генконсульства Польши в Луцке 0
16:56
Огромная комета максимально приблизится к Земле в апреле 1
16:36
Мизулина выступила против "уроков по борьбе с коррупцией" 18

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.