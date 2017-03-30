Фото: eurosport.com

Музыкант Юрий Лоза выразил мнение, что организаторы песенного конкурса "Евровидение-2017" хотят сохранить "хорошую мину при плохой игре", поскольку любую сторону нужно сразу дисквалифицировать за решение не допускать кого-либо из участников на конкурс, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине отстранением от "Евровидения", если решение об участии РФ в песенном конкурсе не будет достигнуто в ближайшие недели.

"Они хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Что такое допустить или не допустить русскую участницу? За один только этот вопрос страна должна быть дисквалифицирована, сам вопрос не уместен", — цитирует агентство Лозу.

Музыкант отметил, что организаторы сами спровоцировали данное решение, а в данный момент выставляют Россию "как одну из сторон конфликта".

Лоза добавил, что сейчас организаторам нужно разбираться с Украиной, а Россия здесь ни при чем. "Оргкомитет не должен был по правилам допускать Украину в прошлом году с песней Джамалы, а они ее протащили на первое место, специально создав профессиональное жюри, чтобы возник этот скандал", — приводит его слова агентство.

Музыкант напомнил, что он уже говорил о том, что Россия не должна участвовать в "Евровидении" по правилам, которые ввели за последнее время.

"Мы должны потребовать вернуться к правилам, которые были изначально в установочных документах конкурса", — подчеркнул Лоза.

Отметим, что Россию на песенном конкурсе должна представлять певица Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако СБУ запретила ей въезд на Украину в течение трех лет из-за посещения Крыма в 2015 году. Некоторое время спустя вице-премьер страны заявил, что в Киеве готовы принять российского представителя, но лишь в том случае, если вместо Самойловой будет выступать другой человек, не имеющий проблем с законодательством Украины.