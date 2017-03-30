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Похороны певца Джорджа Майкла, умершего в декабре прошлого года, состоялись в Лондоне в среду, 29 марта, передает ТАСС.

В официальном заявлении родных музыканта сказано: "Члены семьи и близкие друзья собрались на малочисленную частную церемонию, чтобы проститься с нашим любимым сыном, братом и другом. Семье Джорджа Майкла хотелось поблагодарить его поклонников по всему миру за их многочисленные послания с выражением любви и поддержки".

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Отмечается, что, вероятнее всего, дата 29 марта была выбрана для похорон не случайно. Дело в том, что в этот день была официально запущена процедура выхода Британии из Евросоюза, и внимание прессы было приковано к этому событию. Таким образом, погребение певца прошло без излишнего интереса со стороны СМИ.

Джорджа Майкла похоронили на Хайгейтском кладбище. Как сообщал портал Amic.ru, музыкант скончался в загородном доме 25 декабря прошлого года. Специалисты пришли к выводу, что певец умер от естественных причин.

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