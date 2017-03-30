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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ждет окончания рецессии и роста ВВП России на 0,5% в текущем году при среднегодовой цене нефти марки Urals 54 доллара за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентованный макроэкономический прогноз агентства.

Отмечается, что рост российской экономики в среднесрочной перспективе будет ближе к темпам развитых стран. Об окончании рецессии говорят малый положительный рост ВВП, а также степень использования факторов производства. В ближайшие годы рост будет происходить из-за изменения производительности труда. "Другими факторами могут стать сдерживающее влияние демографической ситуации, устойчивое снижение инфляции и процентных ставок", — цитирует агентство аналитиков АКРА.

Кроме этого, эксперты также прогнозируют положительные темпы роста инвестиций.

Агентство подчеркивает, что прогноз АКРА по ВВП намного хуже прогноза Банка РФ, который ждет прироста ВВП на 1-1,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что ожидает роста экономики в текущем году примерно на 2%.

Однако в АКРА считают, что быстрого восстановления экономики ожидать не стоит. "Восстановительного роста не будет, так как прошедшая рецессия не носила выраженного циклического характера. Спад являлся структурной подстройкой к новым внешним условиям. Более полно стерилизованные механизмом валютных интервенций дополнительные нефтегазовые доходы не приведут к быстрому росту неторгуемого сектора, как в 2000-е…. Возобновление экстенсивного роста осложнено объективной труднодоступностью основных средств производства (трудовых — за счет демографии, капитала — за счет дорого импорта)", — считают аналитики агентства.

ТАСС добавляет, что АКРА прогнозирует рост российской экономики в пределах 1-1,5% в ближайшую пятилетку даже при высоких ценах на нефть.