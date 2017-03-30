Фото: fotosgratis11.ru

Житель села Думчево в Алтайском крае подозревается в краже овцы, которую он хотел приготовить ко дню рождения своего сына.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, мужчина 1994 года рождения ночью незаконно проник в сарай односельчанки и забил трехлетнюю овцу.

Тушу он разделал уже у себя дома. Задержанный пояснил, что он стремился приготовить праздничный стол ко дню рождения сына, которому исполнился один год.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.