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Житель села Думчево в Алтайском крае подозревается в краже овцы, которую он хотел приготовить ко дню рождения своего сына.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, мужчина 1994 года рождения ночью незаконно проник в сарай односельчанки и забил трехлетнюю овцу.
Тушу он разделал уже у себя дома. Задержанный пояснил, что он стремился приготовить праздничный стол ко дню рождения сына, которому исполнился один год.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.
Комментарии
эх теперь нескоро отметит день рождение сына..лет так через 5
На Кавказе гораздо гуманнее относятся к овечкам.
Любят их?
Молодой папа детей делать научился, а зарабатывать на их содержание нет? Какой же он папа тогда?
Какой же он папа тогда?
Баран....
он их не делал,они сами получаются
30.03.2017 11:22 - гость - Ну вы скажете,делать детей приятнее,чем работать.
а корм дети пусть сами ищат хаа
Баран!
скотокрадун-рецидивист... каких только животных не водится в Алтайском крае...
Не рановато ли годовалому ребенку шашлык из баранины кушать, или он отметить хотел в компании собутыльников?